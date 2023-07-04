ينتظر مئات من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة البحر الأحمر، الذي سيُعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، ويضم عددًا من المدارس الفنية البديلة للثانوية العامة، بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين بالبحر الأحمر.

تنسيق القبول بمدارس الثانوية الفنية في البحر الأحمر

وكشف الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة البحر الأحمر، سيُعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن المتوقع أنّ تُعلن درجات التنسيق غدًا على أقصى تقدير.

وأشار إلى أنّ درجات التنسيق بمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة البحر الأحمر، لن تختلف كثيرًا عن درجات تنسيق العام الماضي، مؤكدًا أنّ الحد الأدنى لدرجات القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024، سيكون 140 درجة.

مدارس الثانوية الفنية بدائل الثانوية العامة بالبحر الأحمر

وكشف وكيل تعليم البحر الأحمر، أنّ المحافظة تضم عددًا من المدارس الفنية البديلة للثانوية العامة و لمؤهلة لسوق العمل مباشرة، منها مدارس البترول والطاقة برأس غارب، ومدارس البحرية بمدينة سفاجا، ومدارس الفنادق والسياحة بالغردقة، ومدارس الزراعة بالقصير.

وأشار منير إلى أنّ محافظ البحر الأحمر قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية، وبلغت نسبة النجاح 80.4% وهي أعلى من العام الماضي، كما بلغت نسبة النجاح للصم والبكم 100%، والمكفوفين بنسبة 100%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79.8%.