تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الغربية، يتطلع الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية، إلى درجات القبول به، حتى يتثنى لهم التقديم في تلك المدارس، خاصة بعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي 2023-2024، ويستمر حتى السبت الموافق 15 من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإقليم، في بيان لها.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة الغربية، بحسب ما أعلنته محافظة الغربية، وطبقًا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الغربية

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الغربية، اعتمده الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، للعام الدراسي 2023/ 2024، بعد عمل دراسة من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي، طبقًا لترتيب المتقدمين حسب المجموع الأعلى ووفقا للكثافة المقررة.

درجات القبول في المدارس الصناعية بنين 3 سنوات

- مدرسة طنطا الكهربائية الإلكترونية: الحد الأدنى للقبول 225 درجة.

- مدرسة طنطا الميكانيكية: الحد الأدنى للقبول 210 درجات.

- مدرسة المحلة الميكانيكية: الحد الأدنى للقبول 210 درجات.

- مدرسة كفر الزيات الميكانيكية: الحد الأدنى للقبول 210 درجات.

- مدرسة زفتى الميكانيكية: الحد الأدنى للقبول 210 درجات.

- مدرسة الشهيد خالد محمد السيد دبور الزخرفية بالمحلة الكبرى: الحد الأدنى للقبول 185 درجة.

- مدرسة زفتى الزخرفية: الحد الأدنى للقبول 185 درجة.

- مدرسة طنطا الزخرفية: الحد الأدنى للقبول 185 درجة.

- مدرسة سمنود: الحد الأدنى للقبول 185 درجة.

- مدرسة السنطة: الحد الأدنى للقبول 185 درجة.

- مدرسة كفر الزيات الزخرفية: الحد الأدنى للقبول 185 درجة.

- مدرسة قطور: الحد الأدنى للقبول 185 درجة.

- مدرسة محمد صلاح الصناعية بسيون: الحد الأدنى للقبول 185 درجة.

درجات القبول في المدارس الصناعية الفنية بنات

- مدرسة طنطا الصناعية بنات: الحد الأدنى للقبول 215 درجة.

- مدرسة المحلة الصناعية بنات: الحد الأدنى للقبول 215 درجة.

- مدرسة طنبارة الصناعية بنات: الحد الأدنى للقبول 215 درجة.

- مدرسة الجلاء الصناعية بنات: الحد الأدنى للقبول 215 درجة.

- مدرسة المنشأة الجديدة الصناعية بنات: الحد الأدنى للقبول 215 درجة.

- فصول سمنود الصناعية بنات: الحد الأدنى للقبول 215 درجة.

- مدرسة زفتى الصناعية بنات: الحد الأدنى للقبول 215 درجة.

- مدرسة كفر الزيات الصناعية بنات: الحد الأدنى للقبول 215 درجة.

- مدرسة الشين الصناعية بنات: الحد الأدنى للقبول 215 درجة.

- مدرسة السيدة صفية الصناعية بنات: الحد الأدنى للقبول 215 درجة.

- مدرسة سنبو الصناعية بنات: الحد الأدنى للقبول 195 درجة.

وجاء الحد الأدنى للقبول بمدارس صناعي 3 سنوات مشتركة بنين وبنات، وهي عبارة عن مدرسة طنطا الفنية النسيجية، 215 درجة.

وجميع المدارس الثانوية الزراعية، تقرر الحد الأدنى للقبول بها 180 درجة، وجميع المدارس الثانوية التجارية، 140 درجة للحد الأدنى.