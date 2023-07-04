يهتم العديد من ذوي القدرات الخاصة بالحصول على سيارة للمعاقين تكون معفاة من الجمارك، حتى تساعدهم في تيسير حياتهم، ما جعل المجالس الطبية المختصة تخصص موقعا حتى يتمكن الراغبون في شراء سيارة معاقين من الحصول عليها، ولكن بشروط ومستندات محددة، والتي يجب توافرها حتى يستطيع ذوو القدرات الحصول عليها، والتي تمكنهم من التقديم عليها أون لاين.

وأوضحت وزارة التضامن الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط والمستندات التي يجب تقديمها للحصول على السيارة، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك

- يجب ألا يقل عمر الراغب في الحصول على السيارة عن 18 عاما.

- كما يجب أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين.

- يجب مراعاة مواصفات السيارة، والتي يجب ألا تزيد سعتها اللترية عن 1600 cc.

- لابد من تسجيل السيارة باسم ذوي الإعاقة.

- كما يجب أن تكون السيارة التي يرغب المواطن من الحصول عليها مطابقة للتجهيزات الخاصة للسيارة ومطابقة لحالة الإعاقة وفق القانون الصادر من القومسيون الطبي.

- يجب أن يكون مقدم الطلب على علم بأنه يمنع التصرف في السيارة سواء بالبيع أو الإيجار إلا بعد مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليها.

- لابد من اجتياز المتقدم للكشف الطبي لتحديد قدرته على قيادة سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة.

- تقرير من المجلس الأعلى يفيد بنسبة الإعاقة به، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين، ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة.

- تقرير اجتماعي من قطاع الشئون الاجتماعية، يفيد بدراسة الوضع المالي للشخص ذوي الإعاقة، ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارات المعاقين.

المستندات المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب.

- صورة بطاقة الخدمات المتكاملة.

- صورة من رخصة القيادة الخاصة بمقدم الطلب.

- تقرير طبي يوضح الحالة المرضية ونوع الإعاقة.