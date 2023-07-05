إنجي خالد الأولى على الجمهورية في الدبلوم الفني: «حققت حلم والدي»

تحقيق الحلم والطموح والوصول للهدف ليس بالأمر الصعب لمن قرر النجاح وبتفوق ومهما قابلته عثرات في الحياة، سيتخطاها بالصبر والإصرار وحين يكون الوعد للوالد الذي توفاه الله يكون في الأمر إصرارًا أكبر هكذا استطاعت إنجي خالد السيد محمود الأولى على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلوم الفني، أن تحقق حلمها وأمنية والدها في أن تلتحق بكلية الهندسة وتصبح مهندسة.

من التعليم المزدوج لكلية الهندسة

تقول إنجي خالد الأولى على مستوى الجمهورية: «تمنى والدي رحمه الله منذ أن كنت صغيرة أن أصبح مهندسة وكان يلقبنى بذلك دائما، ولكنة تركني ورحل عنا وأصبحت يتيمة ولم تذهب كلماته أو مناداته من أذنى وقررت أن أحقق أمنيته فهو بالتأكيد يرانى ويشعر بى واليوم أهدى له هذا النجاح والتفوق فهو سر تفوقي»، مضيفة أنه رغم أنني لم أستطع دخول الثانوية العامة والتحقت بالتعليم المزدوج بمدرسة «أمبروزو» الثانوية المهنية بنات قسم ملابس جاهزة، التابعة لإدارة وسط التعليمية بمحافظة الإسكندرية، ورغم ذلك كان لدي الإصرار للوصول لكلية الهندسة والحمد لله تحقق حلمي ورغبة والدي.

والدتى الداعم الأول

وتضيف إنجي خالد: «توفي والدي منذ سنوات، وكانت والدتي تقدم لي الدعم والتشجيع دائمًا، تذكرني بأمنية والدي، وفور اتصال نائب وزير التعليم بي أمس، لم أصدق ما حدث، وتحقق الحلم ولم أخذل والدي ووالدتي التي تعبت من أجلي طوال كل هذه السنوات».

وبفرحة كبيرة قالت حنان محمد عبد الرحيم والدة إنجى خالد: «اليوم أستطيع الفرحة وسعادتي لا توصف وحين وصلنا اتصال نائب وزير التعليم ونحن في فرح كبير الحمد لله (ربنا عوض صبرنا خير)، وأفتخر بابنتى التي حققت حلم والدها الذي زرع فيها الطموح وهي وعدتني بالهندسة وكنت أضحك ولا أصدقها».