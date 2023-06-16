تنسيق القبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج في الإسكندرية.. يبدأ من 160 درجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، تنسيق المدارس الفنية بنظام التعليم المزدوج، وهي مدارس تعليم فني تعمل بنظام التعليم والتدريب المزدوج، وتدخل ضمن بدائل الثانوية العامة، حيث تتيح للطالب فرصة التدريب مع الدراسة، ويحصل الطالب على عائد مادي خلال سنوات الدراسة الثلاثة، مع فرصة الحصول على وظيفة بأماكن التدريب.

دراسة نظرية وعملية

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن بدائل الثانوية العامة وفرت مدارس التعليم والتدريب المزدوج، وتتضمن دراسة نظرية يومان بالمدرسة وتدريب عملي 4 أيام بالمنشآت التدريبية، مصانع أو شركات، حسب التخصص، ويحصل الطالب على مكافأة تدريب.

وأضاف أن الدراسة بها ثلاث سنوات، وهي مدارس حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وليست خاصة بمصروفات، ويحصل الخريج منها على شهادة دبلوم تعليم فني وشهادة خبرة من المنشأة التي تدرب بها، ويمكنه إكمال دراسته الجامعية، كما يتم توفير فرص عمل للمتميزين بعد تخرجهم مباشرة.

تنسيق التعليم والتدريب المزدوج

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن تنسيق مدارس التعليم والتدريب المزدوج للعام الدراسي 2024/2023 كالتالي:

- مدارس إدارة المنتزه أول، مدرسة بينك قطن الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بنات، 200 درجة.

- مدرسة إسكندرية الثانوية الزراعية بالرأس السوداء، 165 درجة.

- مدارس منتزه ثاني، مدرسة طوسون الثانوية الصناعية بنين، 200 درجة.

- مدارس إدارة شرق طلعت حرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، أقسام تجارية، 220 درجة.

- طلعت حرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، ملابس جاهزة بنات، 180 درجة.

- طلعت حرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بنين، أقسام صناعية وقسم الوجبات السريعة، 190 درجة.

- الشهيد محمد نعيم الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بنين، أقسام نسيجية بنين، 170 درجة.

- رشدي الثانوية الصناعية بنات، ملابس جاهزة، 175 درجة.

- مدارس إدارة وسط الشاطبي الميكانيكية بنين، تخصص ميكاترونيك سيارات، 200 درجة.

- محمد علي الزخرفية بنين، أقسام نسيج وتجهيز منسوجات، 170 درجة.

- مدرسة كابو الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، ملابس جاهزة بنات، 170 درجة.

- مدرسة النهضة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، ملابس جاهزة بنات وتجهيز منسوجات بنين، 170 درجة.

- مدارس إدارة غرب، مدرسة الورديان الثانوية الصناعية بنات، 190 درجة.

- مدارس إدارة العامرية، مدرسة العامرية الثانوية الصناعية بنين، 185 درجة.

- مدارس إدارة برج العرب، مدرسة برج العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، أقسام تجارية، 210 درجات.

- مدرسة برج العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بنات، 170 درجة.

- مدرسة برج العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، أقسام صناعية بنين، 180 درجة.

- مدرسة برج العرب الثانوية الزراعية، تخصص صناعات غذائية، 160 درجة.