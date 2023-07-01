عادل حمودة: مرسي دعا رموز التنظيم الإرهابي في 2012 للاحتفال بـ«6 أكتوبر»

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ ما حدث يوم 6 أكتوبر 2012، كان غريبا لأنّ محمد مرسي لم يدعُ أبطال الحرب وقادة القوات المسلحة إلى الاحتفال الذي أقيم في ستاد القاهرة، وإنما دعا إليه رموز التنظيمات الإرهابية التي كفّرت وفجّرت الرموز الوطنية.

حمودة: مرسي لم يدعُ أبطال أكتوبر للاحتفال بالنصر

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة»، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّه طارق الزمر الذي شارك في اغتيال السادات جلس في المنصة الرئاسية، وجلس صفوت عبدالغني المتهم بقتل فرج فودة، ورفعت المحجوب، وجلس علاء أبو النصر العقل المدبر لعمليات اغتيال الشرطة، وفي ذلك اليوم سمعت من جيهان السادات أنّها بكت مما شاهدته في التلفزيون.

وتابع: «أضافت جيهان السادات أنّ 6 أكتوبر عيد الجيش والشعب أصبح يومًا إرهابيًا».