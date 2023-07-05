عيار طائش يقتل طفلا داخل منزله في الأردن.. والقبض على المتهم

أثارت وفاة الطفل الأردني، سيف الزن، الذي يبلغ من العمر عامين، يوم الجمعة الماضي، غضبًا كبيرًا في الأوساط الأردنية، بعد أن تعرض لإصابة بطلق ناري طائش في منطقة الرأس، مما تسبب في جرح قطعي نازف أدى إلى وفاته لاحقًا.

إصابة الطفل بطلق ناري مجهول المصدر

وأفاد مصدر أمني، بأن الطفل تعرض لإصابة بطلق ناري مجهول المصدر في منطقة المامونية الوسطى بمحافظة مأدبا، حيث كان يلعب مع أقرانه في فناء منزله، وتم نقله إلى المستشفى على الفور، لكنه توفي متأثرًا بجراحه.

وتمكنت السلطات الأردنية من القبض على الجاني في وقت قياسي، وفقًا لما صرح به الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، وأوضح العقيد السرطاوي أن فريق التحقيق من إدارة البحث الجنائي وشرطة مادبا، المكلف بمتابعة الحادث، تمكن من إنهاء التحقيقات والوصول إلى الجاني والقبض عليه بسرعة، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وتم نقل طفل من مواليد عام 2022 إلى مستشفى في مدينة مادبا يوم الخميس الماضي، بعد سقوطه داخل فناء منزله، وتبين فيما بعد أنه تعرض لإصابة بطلق ناري في منطقة الرأس، وتوفي لاحقًا.

وشكلت السلطات الأردنية فريق تحقيق خاص من إدارة البحث الجنائي ومديرية شرطة مادبا والمختبر الجنائي لمتابعة التحقيقات في القضية والوصول إلى مطلق العيارات النارية في الهواء.

اعتراف المشتبه به بالجريمة

وأفاد الناطق الإعلامي أن السلاح الناري المضبوط تم إرساله إلى المختبر الجنائي لإجراء التحاليل الفنية عليه، وتبيّن أنه نفس السلاح المستخدم في الجريمة، وبعد التحقيق مع الشخص المشتبه به، اعترف بأنه أطلق النار بطريق الخطأ أثناء فحص سلاحه، وسيتم إحالة القضية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

نعى الأب المكلوم، راشد الزن، وفاة ابنه الصغير بكلمات مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون، بقلب يعتصر ألما، ننعى وفات ابني وفلذة كبدي ومهجة فؤادي طفلي سيف راشد سليمان الزن إثر عيار ناري طائش في منطقة الرأس، إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل مستهتر بأرواح الناس».