لتجنب حرائق الصيف.. المواصفات الآمنة لاختيار مشترك الكهرباء

تزداد حوادث حرائق الكهرباء في الناتجة عن حدوث ماس كهربائي، خاصة في فصل الصيف، ويعد المشترك الكهربائي من أكثر الأشياء التي تتسبب في حدوث ذلك، وخصوصا إذا كانت جودته ضعيفة وغير مناسب لأحمال الأجهزة الكهربائية التي يتم استخدامه لتشغيلها، الأمر الذي يجعل المواطنون يهتمون بالبحث عن مشترك كهربائي عالي الجودة.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على تقديم النصائح للمواطنين لمساعدتهم على استخدام مرفق الكهرباء بشكل صحيح وآمن، وتجنب الحاق الضرر بالأجهزة الكهربائية.

ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية اختيار المشترك الكهربائي ذو المواصفات الآمنة، وفق ما أعلنه الجهاز عبر صفحته الرسمية، والتي جاءت كالتالي:

المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائي

- يجب الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- من الضروري أن يكون به زر عمومي للحماية يفصل أتوماتيكيا عند زيادة الأحمال.

- أن تكون جميع «برايز» المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع «الفيش» مع وجود غوالق لجميع «الفيش».

- أن يكون الجسم الخارجي للمشترك مصنوع من مادة مقاومة للاشتعال، وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

- يجب التأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

- التأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية الموصلة بمشترك الكهرباء.

- تجنب توصيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف بالمشترك، ويجب توصيلها مباشرة بالكهرباء حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية لمصدر الكهرباء.