طرق بسيطة لترشيد استهلاك الكهرباء في الصيف.. احرص على اتباعها

يزداد استهلاك المواطنين للكهرباء في فصل الصيف بسبب الحر الشديد، كما أنّ هناك عادات خاطئة تساهم في زياد استهلاك الكهرباء، التي ربما يجهلها البعض، لذا ينبغي استخدام الأجهزة المنزلية المختلفة بحذر.

طرق لتوفير استهلاك الكهرباء

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة، نستعرض طرق ترشيد استهلاك الكهرباء، وفق ما أوضحه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية.

نصائح لتوفير الاستهلاك

ونصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين، باتباع الطرق الآتية لترشيد الاستهلاك والتخلي عن العادات الخاطئة، وتتمثل في الآتي:

- إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر، حتى لا يرتفع استهلاك الطاقة ويزيد من قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء.

- الإقلال من فتح باب الثلاجة، ويفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل فتح الثلاجة.

بالنسبة للفرن والميكروويف

- عدم المبالغة في استخدام الفرن الكهربائي، وتجنب تكرار فتحة للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل.

- ينصح باستخدام الميكروويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

بالنسبة للسخان

- تسخين مياه السخان عند استخدامها مباشرة للاستحمام، وعدم تخزينها لفترة طويلة، ويفضل استبدال سخان الكهرباء بسخان الطاقة الشمسية أو الغاز الطبيعي.

الأجهزة والمصابيح

- عدم ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء، لأنها تستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

- عدم ترك الإضاءة إذ تهدر من الطاقة الكهربائية.