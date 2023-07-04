بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص في حادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالكيلو 135 بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية وتحرير المحضر اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة عبد الرحمن مصطفى محمد، 10 سنوات، وعبدالله محمد مجدي، 33 سنة، ومحمد مجدي مصطفى، 71 سنة، وكرام سيد أمين، 65 سنة، وآلاء محمد مجدي، 30 سنة، ومحمد مصطفى محمد مجدي، 13 سنة، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات، ومقيمون بمحافظة الجيزة.