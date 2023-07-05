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رابط نتيجة الدبلومات الفنية في محافظة المنوفية.. وخطوات تسجيل البيانات

كتب:

شيماء دراز
08:58 ص | الأربعاء 05 يوليو 2023
نتيجة الدبلومات الفنية محافظة المنوفية

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة المنوفية

ينتظر طلاب الثانوية الفنية نتيجة الدبلومات الفنية بمحافظة المنوفية 2023 بنظام الـ3 و5 سنوات خريجي التعليم الإعدادي المهني والتعليم العام والتدريب المزدوج، بفارغ الصبر، وخاصة بعد إعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية.  

ويمكن لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية بمختلف فروعها بمحافظة المنوفية، الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية محافظة المنوفية 2023 عبر رابط وفرته مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية فور ظهورها. 

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة المنوفية 2023

تتاح نتيجة الدبلومات الفنية محافظة المنوفية 2023 على الموقع الإلكتروني من هنا بالاسم ورقم الجلوس لطلاب الدبلوم الفني التجاري والدبلوم الفني الزراعي والدبلوم الفني الصناعي والدبلوم الفني الفندقي. 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية بالمنوفية 

وتنشر «الوطن» خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية محافظة المنوفية، كالآتي: 

- تسجيل الدخول عبر النقر على الرابط السابق. 

- كتابة الاسم ورقم الجلوس. 

- كتابة تأكيد لست روبوت. 

- اختيار تهصص الدبلوم الفني مابين صناعي وزراعي وصناعي وفندقي. 

- وتضم النتيجة الاسم رباعي والتخصص والإدارة التعليمية، وترتيب الطالب على الإدارة والمحافظة والجمهورية. 

 

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