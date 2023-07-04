منة الديب الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية: الله كلل تعبي ومجهودي

تلقت منة صبح محمد الديب، الطالبة بمدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط، اتصالا من الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكد حصولها على المركز الأول على مستوي الدبلومات الفنية لعام 2023 على مستوى الجمهورية.

وقالت منة صبح الديب، ابنة قرية الشيخ درغام، لـ«الوطن»، إنها شعرت بالذهول والفرحة عندما تلقت اتصالا هاتفيا من نائب وزير التربية والتعليم يخبرها بأنها حصلت على المركز الأول.

«منة»: مكالمة نائب الوزير أسعدت قلبي

وأضافت «أنا تعبت وسعيت، وكنت متوقعة أن أكون ضمن الأوائل في الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، نتيجة دعوات والدي واجتهادي، لكن لم أكن أتوقع أن أكون الأولى على الجمهورية».

«منة»: سأكمل دراستي في الجامعة

وقالت «منة»، إن سعادتها لا تُوصف لأني أثلجت صدر أمي، وأن الله استجاب لدعواتها وكلل مجهودي وتعبي طوال فترة الامتحانات بهذا النجاح، مضيفة «أشكر كل معلميني وكل من دعمني من أسرتي ومن المدرسة، وسأكمل دراستي في الجامعة».