حسن أبو الروس يطرح برومو أغنيته الجديدة «قطة سيامو»

كشف الفنان حسن أبو الروس عن برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم قطة سيامو، وذلك من خلال مشاركته مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وظهر الفنان حسن أبو الروس في برومو أغنيته الجديدة وهو يتواجد مع موديل على مركب في البحر، ويطغى على البرومو الأجواء الصيفية من مكان وملابس وأجواء من المرح.

كلمات أغنية حسن أبو الروس الجديدة

وكشف حسن أبو الروس عن تفاصيل الأغنية من خلال البرومو، قائلا: «قطة سيامو ، وكلماتها كالتالي بوم بوم بوم، أنت تيامو‎بوم بوم بوم ، قطة سياموبوم بوم بوم، هتبقي المداموبوم بوم بوم، خلص الكلامو»، والأغنية من ألحان محمد يحيى.

يذكر أن حسن أبو الروس يعرض له الآن الجزء الثاني من مسلسل ريفو، الذي يشارك فيه بجانب عدد من الفنانين منهم أمير عيد وركين سعد وصدقي صخر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.