هشام عباس باكيا: لم أنقطع عن علاء عبد الخالق في كل مناسباته

نعى الفنان هشام عباس المطرب الراحل علاء عبد الخالق قائلاً: «أنا بقالي مدة بشوف علاء وبنروح له في أعياد ميلاده وفي كل المناسبات اللي حضرها علاء مش بسيب مناسبة إلا ما باجي وعمره ما قال أنا تعبان أو عندي إيه كان بيبقى قاعد وبيغني حتى لو بصوت واطي».

أكتر واحد بيفكرني بعبد الحليم حافظ

وتابع عباس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «ON»: «علاء من الناس اللي مش ممكن تموت بتركته الفنية المؤثرة»، وانهار باكياً على الهواء قائلاً: «فاكر لما شافني وأول ما غنيت وقال لي صوتك حلو وغني وإنت حتى لو بدأت متأخر هيديك ثقة وخبرة خاصة أنك مهندس صوت كان صديق جميل وداعم ومشجع».

وواصل قائلا: «علاقتي به بدأت معاه كان وقت فرقة الأصدقاء وبحب الأغاني بتاعتها أكتر واحد بيفكرني بعبد الحليم حافظ بهدوء صوته وأغانيه وشياكته».

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير علاء عبد الخالق، صاحب الصوت الجميل الهادئ، وذلك بعد صراع مع المرض، وكان آخر ظهور له في زفاف ابنته الذي لم يتخطَ الشهرين.