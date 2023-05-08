هشام عباس ضيف شرف ومقدم أغنية فيلم «شوجر دادي»

يشارك الفنان هشام عباس، كضيف شرف في فيلم «شوجر دادي» للفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد، الذي من المقرر أن يعرض نهاية الشهر الجاري.

هشام عباس يقدم الأغنية الدعائية لفيلم شوجر دادي

علمت «الوطن»، أن هشام عباس يقدم الأغنية الدعائية للفيلم، التي ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي، في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

ليلى علوي وحمدي الميرغني مرة أخرى

يشارك في بطولة الفيلم، كل من حمدي الميرغني، تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

ويشهد الفيلم ظهور الراقصة جوهرة لأول مرة كممثلة، بجانب رقصها فى الفيلم.

ويشهد شوجر دادي، التعاون الثاني بين بيومي فؤاد وليلى علوي وحمدي الميرغني، بعد تجربتهما السينمائية الأولى من خلال فيلم «ماما حامل» الذي عُرض عام 2021.