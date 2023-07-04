مصرع عامل وإصابة زوجته في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي عامل مصرعه، فيما أصيبت زوجته، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي بالكيلو 86 في اتجاه القاهرة، ونُقلت الجثة والمصابة إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة عامل، وزوجته مصابة، إثر تعرضهما إلى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وحُفظت الجثة، وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصابة.

مصرع عامل في البحيرة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة عامل يدعى عاطف عبد المحسن عبد العزيز، 45 سنة، مقيم في منطقة المرج بالقاهرة، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون.

فيما أصيبت الزوجة هبة محمد رياض، 41 سنة، بجروح وكدمات، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.