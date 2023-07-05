محافظ المنوفية: التعليم الفني قادر على توفير فرص عمل للخريجين

هنأ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية في التعليم الصناعي والفندقي، مؤكدا أنه يجرى تكريم الأوائل وأسرهم بعد تكريمهم من قبل وزارة التربية والتعليم غدا.

محافظ المنوفية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعليم الفني

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعليم الفني والصناعي، كونه هو مجال العمل والتطوير، كما أن تخريج شباب من التعليم الفني قادر على العمل يسهم في توفير فرص عمل لهم بشكل مباشر، ويساعد على الصناعة والتصدير وتوفير العملات الأجنبية.

وأوضح أن محافظة المنوفية دائما ما تتميز بوجود أوائل في الشهادات المختلفة، لأن أولياء الأمور يستثمرون جيدا في المجال التعليمي، وهذا سر تفوق المحافظة في مختلف المجالات.

حصول طلاب المنوفية على الأوائل ليس بجديد

من جانبه وجه محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، التهنئة للطالبين المتفوقين من أوائل الدبلومات الفنية 2023 على مستوى الجمهورية، وعما عمر وندي، مؤكدا أن هذا ليس بجديد على المنوفية التي طالما تخرج الأوائل في المراحل التعليمية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بالجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب والمدرسين خلال العام الدراسي في المدراس المختلفة علي مستوى جميع الإدارات التعليمية، مشيرا إلى أن المنوفية تتميز بحب الطلاب للدراسة، ما يساعد في تفوقهم العلمي بشكل مستمر.

وأوضح أن الطالب عمر محمد محمدي حصل علي المركز الأول علي مستوى الجمهورية في الدبلوم الفني الصناعي من مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، وندى أيمن عشري الأولى على الجمهورية في الدبلوم الفندقي.