نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة مطروح برقم الجلوس.. اعرف الرابط

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظه مطروح برقم الجلوس، ينتظرها عدد كبير من الطلاب لتحديد موقفهم من الالتحاق بالكليات، ومن المقرر أن يجري إعلانها من خلال وزارة التربية والتعليم، خلال الساعات المقبلة، عبر مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، لتتاح بعد ذلك أمام جميع الطلاب إلكترونيا.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة مطروح برقم الجلوس

ويحصل الطلاب على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة مطروح برقم الجلوس، عقب الإعلان عنها من خلال رابط موقع وزاره التربية والتعليم للدخول عليه من هنا والحصول على النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة مطروح برقم الجلوس

كما يتاح أمام جميع الطلاب الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة مطروح برقم الجلوس، عقب وصول مظاريف النتيجة إلى مديرية التربية والتعليم بمطروح، حسب إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، وسيتم نشر النتيجة وتوزيعها على جميع المدارس الفنية في الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة في إدارات الحمام، والعلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم وسيوة، كي يتمكن الطلاب في جميع فروع وتخصصات الدبلومات الفنية الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي لمعرفة نتائجهم من خلال كشوفات النتيجة وإستلام شهادات من داخل المدرسة معتمده لكل طالب على حده.