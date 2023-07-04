«العالمية للأرصاد»: الحرارة تكسر الرقم القياسي المسجل في 2016 بسبب «النينيو»

«النينيو» ظاهرة مناخية طبيعية تحدث على فترات، إلا أن تأثيرها ليس طبيعًا على الإطلاق، إذ تؤثر على العالم أجمع مع اختلاف تلك التأثيرات باختلاف المناطق سواء بارتفاع شديد في درجات الحرارة يصل إلى موجات الجفاف والتأثير على الغذاء، أو بتساقط كميات كبيرة من الأمطار لدرجة السيول على مناطق أخرى، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

طقس مضطرب ودرجات حرارة تحطم أرقام قياسية

وبدأت ظاهرة النينيو اليوم وترتبط بارتفاع درجات الحرارة العالمية، حيث تمهد الطريق لحدوث ارتفاع محتمل في درجات الحرارة العالمية وأنماط الطقس والمناخ المضطربة، وفقال لما أعلنته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، متوقعة أن تحطم درجات الحرارة خلال السنوات المقبلة الرقم القياسي المسجل في عام 2016 الذي شهدة قوة استثنائية لظاهرة النينيو.

وتسهم ظاهرة النينيو في التنبؤ بدرجات حرارة أعلى من المعتاد فوق مناطق اليابسة، ومن المتوقع حدوث شذوذ موجب في درجات الحرارة على جميع مناطق اليابسة في نصف الكرة الشمالي.

أمطار عزيرة وجفاف في أسيا ونصف الكرة الجنوبي

ولا يقتصر تأثير ظاهرة النينيو على الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، بل تقترن أيضًا بزيادة هطول الأمطار على المناطق الجنوبية في أمريكا الجنوبية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الإفريقي ووسط آسيا.

وفي ظل الحرارة الشديدة والأمطار تتسبب ظاهرة النيينو في حدوث موجات جفاف شديدة في أستراليا وإندونيسيا والمناطق الجنوبية من آسيا وأمريكا الوسطى والمناطق الشمالية من أمريكا الجنوبية.

أعاصير شرق المحيط الهادي

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن مياه النينيو الدافئة تغذي الأعاصير في وسط شرق المحيط الهادئ خلال فصل الصيف الشمالي للكرة الأرضية.