«واشنطن بوست» تكشف تفاصيل العثور على كوكايين داخل البيت الأبيض

بحسب ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن إدارة الإطفاء في واشنطن تحدد أن مسحوقًا أبيض عُثر عليه داخل البيت الأبيض في وقت متأخر من مساء الأحد، وأدى إلى إغلاق جزء من المجمع الرئاسي مؤقتًا، وتبين لاحقًا أن المادة هي الكوكايين.

العثور على مادة مجهولة داخل البيت الأبيض

وصرحت الخدمة السرية بالولايات المتحدة لوكالة «رويترز» بأنه تم العثور على مادة مجهولة داخل البيت الأبيض، ما أدى إلى إغلاق جزء منه، ولكنها أحالت الأسئلة الأخرى إلى إدارة الإطفاء التي رفضت التعليق.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنه مساء الأحد، تم إغلاق مجمع البيت الأبيض احترازيًا أثناء تفتيش عناصر من الخدمة السرية لمادة مجهولة تم العثور عليها داخل منطقة العمل.

وأفاد المتحدث باسم الخدمة السرية بأن المادة التي عُثر عليها كانت في الجناح الغربي من البيت الأبيض، حيث يقع المقر التنفيذي الذي يعيش فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالإضافة إلى مكاتب المستشارين والموظفين الرئاسيين وغرف الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية.

هل كان بايدن في البيت الأبيض أثناء الحادث؟

ويبدو أن العديد من الأشخاص يعملون أو يمرون بشكل منتظم في الجناح الغربي، حيث عُثر على المادة، ولم يكن الرئيس بايدن في البيت الأبيض أثناء الحادث.

وأوضحت الخدمة السرية أنه تم التواصل مع إدارة الإطفاء في العاصمة لتقييم المادة التي عثر عليها، وتبين سريعًا «أنها غير خطيرة»، كما أشار المتحدث إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب وطريقة دخول المادة إلى البيت الأبيض.

وأكد مسؤولان مطلعان لصحيفة واشنطن بوست أن المادة التي عُثر عليها داخل البيت الأبيض هي الكوكايين.