ضبط 91 مخالفة تموينية في مخابز الدقهلية

قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن المديرية شنت حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط 91 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأكد في بيان صحفي، أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وأضاف أن الحملات تمت في مناطق «أجا، ميت سلسيل، شربين، بندر المنصورة، منية النصر، نبروه، السنبلاوين، تمى الأمديد، جمصة»، موضحا أنه جرى تحرير 91 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق، جاءت كالآتي:

-عدد 1 محضر تجميع بطاقات بعدد 28 بطاقة.

-عدد 1 محضر تجميع دقيق بقيمة 6 شيكارة

-عدد 1 محضر انتهاء من الإنتاج.

-عدد 2 محضر عدم إعطاء بون صرف.

-عدد 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

-عدد 4 محاضر تصرف فى دقيق بقيمة 57 شيكارة.

-عدد 4 محاضر توقف عن الإنتاج.

-عدد 17 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

-عدد 39 محضر نقص وزن مابين 7 -16 جم.

-عدد 9 محاضر عدم إعلان عن الاسعار.

-عدد 7 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

-عدد 2 محضر سلع بدون فواتير.

-عدد 1 محضر ذبح خارج السلخانة.

-عدد 1 محضر تبديد حرز بقيمة 200 لتر بنزين

وأكد على استمرار مديرية التموين بالدقهلية بشن الحملات التموينية علي الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.