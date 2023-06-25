ضبط مخالفات تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وجرى ضبط مخالفات متنوعة في حملات تموينية مكثفة بمراكز دكرنس وأجا وبلقاس بالدقهلية، وإحالتها للنيابه العامة.

شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق

وأكد «دايرة» أن الحملات التموينية جاءت بناء على توجيهات الدكتور الدكتور على المصيلحي وزير التموين، ومحافظة الدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ضبط مخالفات تموينية بالدقهلية

وأضاف أن الحملات التموينية قامت اليوم الأحد 25 يونيو وأسفرت عن ضبط الآتي:

- ضبط مخبز لتجميعه بطاقات تموينية ذكية وجرى التحفظ عليه لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

- ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جرام.

- ضبط مخبزين للتوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي.

- تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على كمية إجمالية وقدرها 100 كيلو لحين صدور قرار النيابة العامة.

- تحرير 5 محاضر لضبط سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على كمية إجمالية وقدرها 1985 علبة سجائر لحين صدور قرار النيابة العامة، وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.

وأكد استمرار مديرية تموين الدقهلية على مواصلة الجهود الرقابية للتأكد من الالتزام بتنفيذ القوانين والقرارات التموينية ومواجهة المخالفين.