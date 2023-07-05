ضبط عاطل بحوزته «هيروين» وأسلحة في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عاطل، لديه معلومات جنائية سبق اتهامه في عدد من القضايا وبحوزته كمية من الهيروين وسلاح أبيض، وتم التحفظ على المضبوطات، وأُحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تفاصيل ضبط المتهم

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات عن قيام عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية، بالترويج للمخدرات في دائرة مركز مطوبس، وجارٍ إعداد خطة أمنية لضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، «ا.م.أ»، 40 سنة، في أحد الأكمنة المعدة له، وعُثر بحوزته على 250 جرام هيروين، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضًا على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في حالة تلبس.