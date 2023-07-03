محاكمة جنائية لتشكيل عصابي بتهمة تهريب مخدرات بـ26 مليون جنيه

قررت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي بتهمة محاولة تهريب مواد مخدرة بقيمة 26 مليون جنيه في السويس، إلى المحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، القبض على تشكيل عصابي أثناء محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بلغت قيمتها 26 مليون جنيه، من شرق قناة السويس إلى غربها للتمكن من ترويجها على عملائهم.

مخازن سرية في السيارة

وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات بشأن الواقعة والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبيّن أنّ المتهمين أعدوا مخازن سرية في سيارتين نقل بالمقطورة وسيارة أخرى، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين أثناء استقلالهما سيارة نقل بمقطورة بمنطقة شرق قناة السويس في دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.

وجرى القبض على 2 من المتهمين أثناء استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة السادات في محافظة المنوفية، وبعد تفتيش السيارة تم العثور بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 350 كيلوجرامًا، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلوجراما، ومبلغ مالي، و7 هواتف محمولة.

وأيّد المتهمون ما جاء في تحريات الشرطة، وتبيّن أنّ المواد المخدرة التي جرى ضبطها بحوزتهم تقدر قيمتها بـ26 مليون جنيه تقريبا، وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال المحامي محمود عبدالله، إنّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أنّ عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.