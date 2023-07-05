لوسي: دراما الشركة المتحدة ذات قيمة وخلقت فرص عمل كبيرة

أشادت الفنانة لوسي بالخطوات المدروسة التي تتبعها الشركة المتحدة في الدراما خلال الأعوام الأخيرة، والتطرق للقضايا التي تمس المجتمع بما فيها قضايا المرأة والطفل.

وقالت «لوسي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لم أعمل مع الشركة إلى الآن، ولكني أرى أعمالهم الفنية على مستوى فني مميز، ويتعاونون مع كبار النجوم، ولم تعد اهتماماتهم مقتصرة على السباق الرمضاني فحسب، بل باتوا مهتمين بالأعمال المعروضة خارج سباق رمضان، وهو الأمر الذي يخلق فرص عمل كبيرة للعاملين داخل الصناعة.

لوسي تشيد بتنوع الموضوعات المقدمة في الدراما

وأضافت : «الموضوعات التي تقدمها المتحدة دومًا ذات قيمة، ولكن ما أسعدني حقًا هو التنوع في طبيعة المسلسلات، فلا نرى مسلسلات الـ30 حلقة هي المسيطرة على المشهد، وإنما نرى مسلسلات من نوعية الـ7 و10 و15 حلقة، وهو ما يصب في صالح الدراما التليفزيونية والجمهور.

لوسي: المتحدة مهتمة بإعادة عرض الأعمال القديمة

وتابعت لوسي: «ما لاحظته أخيرًا وأسعدني حقًا هو اهتمام قنوات المتحدة بإعادة عرض عدد من الأعمال الفنية القديمة، مثل مسلسل (زيزينيا) الذي قُدم قبل أعوام طويلة، وربما لا تشاهده الأجيال الجديدة، وأرى هذه المسألة بمثابة لفتة طيبة من الشركة المتحدة، فضلًا عن اهتمامها بوضع سيرة ذاتية مختصرة لعدد من المبدعين في الفواصل الإعلانية، ومنهم على سبيل الذكر لا الحصر، أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد وغيرهم».