والد الطالب الأول على التعليم التجاري: «كان بيذاكر 4 ساعات ويساعدني في الحقل»

«اليوم عيد لنا.. وقلب ابني هيطير من الفرحة».. كلمات عبر عنها والد الطالب محمد رزق سليمان، ابن محافظة كفر الشيخ، الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية «تعليم تجاري»، بنسبة 99.7%، موضحا أن ابنه كان يذاكر 4 ساعات يوميا، ويساعده في أعمال الحقل.

رغبات الأول على مستوى الجمهورية للتعليم التجاري

الالتحاق بكلية التربية، هدف يسعى الطالب محمد إلى تحقيقه، بعد أن خانه مجموعه في الإعدادية ومنعه من دخول الثانوية العامة: «أول رغبات نجلي هو الالتحاق بمعهد فني صحي، ثم كلية تجارة، أو كلية تربية»، بحسب تصريحات والد الأول على مستوى الجمهورية بالتعليم التجاري، موضحا أن أشقائه في غاية السعادة لتفوقه، وهم «أحمد، فني تمريض، والدكتورة أية، صيدلانية بالإدارة الصحية بسيدي سالم، في كفر الشيخ، وأسماء معهد تمريض».

تكريم بالعاصمة الإدارية اليوم

أما الفرحة الكبرى التي حلت على الأسرة، تكمن في أن وزارة التربية والتعليم ستكرم اليوم الطالب محمد، وبقية أوائل الطلاب في العاصمة الإدارية الجديدة.