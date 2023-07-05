إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

أصيب 16 شخصا منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل قرية الترامسة التابعة لمركز قنا، غرب مدينة قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه ، مدير أمن قنا ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام مدخل قرية الترامسة بمركز قنا.

ودفع هيئة مرفق إسعاف قنا، بعدد 10 سيارات وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، إن عدد المصابين في الحادث 16 شخص ، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تقرير من مرور قنا حول أسباب الحادث.