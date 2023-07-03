إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بالشرقية

أصيب 3 أشخاص، جراء تصادم دراجة نارية مع مركبة توك توك بمنشية ناصر بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وجرى نقل الحالات إلى مستشفى أولاد صقر المركزي لإسعافها وتقديم الرعاية الطبية لها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى أولاد صقر، باستقباله 3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات نتيجة وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتوك توك.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

ودفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية، بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر، وتبين إصابة 3 أشخاص بالعديد من الجروح دون وقوع وفيات، ولا يزال المصابون يتلقون الرعاية بالمستشفى لحين الوقوف على حالتهم الصحية.

وتحرر المحضر القانوني اللازم عن الواقعة، فيما أُخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، التي أمرت بجمع كل التحريات حول الواقعة وبيان أسباب وقوعها.

رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور

وجرى رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.