تفاصيل حادث بني سويف وأسماء المصابين.. انقلاب سيارة ميكروباص

ارتفع عدد ضحايا حادث بني سويف إلى 4 حالات وفاة و20 مصابًا، بينهم 9 أطفال، و6 من أسرة وأحدة، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، على طريق «مصر- أسيوط» الصحراوي الغربي، وجرى نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيات المحافظة لاتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة التي تضمنت إسعاف المصابين وإيداع حالات الوفاة المشرحة.

تفاصيل حادث بني سويف وأسماء المصابين

تعود تفاصيل حادث بني سويف، إلى إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص على طريق «مصر- أسيوط» الصحراوي الغربي، في المنطقة الواقعة بين كمين سمسطا ومحطة الوقود، وجرى التوجيه بسرعة نقل حالات الوفاة والمصابين إلى المستشفيات لاتخاذ اللازم.

أسماء المصابين في حادث بني سويف

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من «مريم . ش . ر»، 10 سنوات، و«شذى. م . م»، 12 سنة، وجثتين مجهولتي الهوية لطفلة عمرها 10 سنوات، وشخص عمره 50 سنة، وجرى إيداعهما مشرحة مستشفى سمسطا، تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار تصاريح الدفن.

والمصابون هم «أحمد.م.م»، 7 سنوات، بجروح و كدمات، و«ماجده.م.ع»، 30 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمود.م.م»، 10 سنوات، بجروح وكدمات، و«مهاب.م.م»، 5 سنوات، بغيبوبة، و«محمود.ج.م»، 35 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«رحاب.م.م»، 8 سنوات، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومجهول الاسم، 10 سنوات، و«هلال.ع.ع»، 22 سنة، بجرح قطعي بالذقن حوالي 2 سم وسحجات بالجسم، و«حربي.ع.ع»، 27 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات بالجسم، و«عيد الرحمن.م.م»، 8 سنوات، بسحجات وكدمات بالجسم، و«أسماء.م.م» 35 سنة، بسحجات بالجسم، و«صباح.ت.ش»، 52 سنة، بسحجات وكدمات بالجسم.

كما أصيب شخص مجهول الاسم والهوية، 50 سنة، بغيبوبة، و«أسماء.م.م»، 35 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، و«يوسف.م.ف»، 12 سنة، باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمد.ف.ع»، 39 سنة، بسحجات بالجسم، و«حبية.م.ف»، 10 سنوات مصابة بسحجات بالجسم، و«مي.م.ف»، 6 سنوات، مصابة بكدمة بالأنف، و« أحمد.م.ف»، 7 سنوات، بسحجات بالجسم، ومجهول الاسم، 50 سنة، مصاب بغيبوبة.

ودفع مرفقا إسعاف بني سويف والمنيا بـ9 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.