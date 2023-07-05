تحمل اسم صبري فواز.. مواعيد عروض المهرجان المسرحي في الإسكندرية

أعلنت إدارة مهرجان قسم المسرح، تكثيف الاستعدادات لمهرجان قسم المسرح - الأقسام و المعاهد المتخصصة، الذي يشارك فيه 12 عرضًا مسرحيًا طويلًا، ويحمل اسم الفنان صبري فواز في الفترة من 13 إلى 20 يوليو الجاري.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية كافة تفاصيل مهرجان قسم المسرح - الأقسام و المعاهد المتخصصة، بحسب ما تم إعلانه حيث أكدت إدارة المهرجان أنهم يهدفون إلى تقديم دورة تتسم بالجودة الفنية و حسن التنظيم الذي يتناسب مع قسم المسرح بوصفه أقدم قسم لفنون المسرح فى الجامعات المصرية.

مواعيد العروض بمهرجان قسم المسرح

يفتتح مهرجان قسم المسرح - الأقسام و المعاهد المتخصصة يوم الخميس 13 يوليو الجاري، ثم يقدم يوميا عرضين حتى يوم الأربعاء 19 يوليو على أن تقام حفل الختام يوم 20 من ذات الشهر، وفقا للجدول المعلن.

تعليق صبري فواز

وعلق الفنان صبري فواز على ذلك الأمر، قائلا: «قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، هو المكان الأول اللي درست فيه علوم و فنون المسرح».

وتابع في بيان له: «القسم يقيم مهرجان مسرحي سنوي، منذ أن كنا طلابا و حتى اليوم .. المهرجان ده كان بالنسبة لنا - احنا الطلبة - زي العيد.. دورة المهرجان السنة دي تحمل اسمي، بوصفي خريج قديم .. تخيل انت بقى فرحتي قد إيه».