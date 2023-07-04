عاجل.. قرار حاسم من محمد عبد المنعم بشأن الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، قرار محمد عبد المنعم، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن الاحتراف الخليجي، بعدما تلقى اللاعب العديد من العروض أبرزها من الهلال واتحاد جدة.

قرار حاسم من محمد عبد المنعم بشأن الرحيل عن الأهليوقال «سيف زاهر» في تصريحات تلفزيونية عبر قناة « أون تايم سبورتس1»:« محمد عبدالمنعم تحدث مع المقربين منه وأكد لهم رغبته في الاستمرار داخل النادي الأهلي.

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