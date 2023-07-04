تقديم خدمات طبية مجانية لـ187 ألف مواطن ضمن «100 يوم صحة» بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة «100 يوم صحة» بالمحافظة تحت شعار «معاك من أول يوم» بلغ 187 ألف مواطن من مختلف القرى والنجوع منذ انطلاقها الأحد 25 يونيو حتى أمس الاثنين.

تقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانا

وأكد المحافظ أن حملة «100 يوم صحة» تعد نتاجا للمبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة" لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانا للمواطنين والوصول بتلك الخدمات إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، مشيداً بجهود الفرق والأطقم الطبية التابعة لمديرية الصحة والمشاركة في تنفيذ الحملة والتي قدمت خدماتها على مدار 9 أيام داخل قرى ومدن المحافظة، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين نظراً لما تقدمه من خدمات صحية متنوعة بالمجان في مختلف التخصصات.

تواجد السيارات الطبية المتنقلة

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات بالتنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون لفرق العمل الطبية والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية المتنقلة، مناشدا المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة و المتنقلة للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهدافها.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة لعدد 5915 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 38 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج، وتطعيم 66 ألف و997 طفلا ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، فضلا عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.

وأضاف وكيل الوزارة أن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة قدمت خدماتها إلى 9459 منتفعة، بالإضافة إلى 13101 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وصرف 13922 وسيلة تنظيم الأسرة، وعمل 5405 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لعدد 538 مترددا ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية وتحويل 7 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.