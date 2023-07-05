انخفاض أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 5-7-2023 في الأسواق

نظرا لتوفر جميع شتل الخضروات الصيفية، توافرت جميع أنواع الخضروات بأسعار مخفضة في أسواق التجزئة والجملة، لذا ترصد «الوطن» جميع أسعار الخضروات اليوم الأربعاء.

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

سجلت أسعار الخضراوات اليوم 5-7-2023، وفق لما نشره الموقع الرسمي لسوق العبور، كما يلي.

- سعر كيلو فلفل ألوان من 8 لـ18 جنيها.

- كيلو فلفل حامي صوب من 7 لـ10 جنيهات.

- كيلو ملوخية من 1.5 لـ3 جنيهات.

- كيلو طماطم من 2.5 لـ3.5 جنيه.

- البطاطس من 6 لـ8 جنيهات.

- البصل من 9.5 لـ14 جنيها.

- الكوسة من 2 لـ4.5 جنيها.

- سعر كيلو فاصوليا من 5 لـ7 جنيهات.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.5 لـ3 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض من 2 لـ4 جنيهات.

- كيلو الخيار الصوب3 لـ5 جنيهات.

- سعر كيلو خيار بلدي 4 لـ6 جنيهات.

- سعر كيلو قلقاس 5 لـ9 جنيهات.

- سعر كيلو وورق العنب البلدي 22 لـ30 جنيها.

- جزر دون عروش 3 لـ4 جنيهات.

- سعر كيلو الثوم 24 لـ25 جنيها.

- كرنب 2.5-3.5 جنيه.

أسعار الخضراوات اليوم بأسواق التجزئة

- سعر كيلو الطماطم 5.5 - 6 جنيهات.

- سعر كيلو بذنجان رومي 8 جنيهات.

- سعر كيلو الخيار 12 جنيها.

- سعر كيلو بطاكس 8 جنيهات.

- سعر كيلو كوسة 6 - 8 جنيهات.