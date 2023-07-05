التحقيق مع شاب بتهمة إلقاء المخلفات في حرم شاطئ بالغردقة

تباشر الأجهزة الأمنية بالغردقة، اليوم الأربعاء، التحقيقات مع شخص يدعى وائل.ع، بتهمة إلقاء المخلفات في حرم شاطىء بمنطقة فلفلة جنوب مدينة الغردقة.

القبض على منتهك حرمة البحر

تعود الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغ يفيد بانتشار فيديو لأحد الأشخاص يلقي مخلفات في حرم الشاطئ، وعلى الفور وجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتشكيل لجنة من أجهزة الغردقة، وتبين أن الشخص في الفيديو المتداول لشاب يدعى وائل.ع في الثلاثينات من العمر.

وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم مرتكب الواقعة، وتبين أنه يعمل بأحد المطاعم المواجهة للشاطئ، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لجنة التحقيق في واقعة الغردقة

من جانبه وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بتشكيل لجنة مكبرة من القوى العاملة والحماية المدنية ومديرية الصحة و مديرية التموين ومكتب العمل والتأمينات ومباحث التموين ومجلس المدينة الغردقة لفحص المطعم والكافيه، والذب يعمل به المتهم محل الواقعة وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك، ومدى التزام إدارة المطعم بالتعليمات.

وشدد محافظ البحر الأحمر على ردع المخالفين الذين يعرضون المواطنين والسائحين بالمحافظة، لأي أضرار جسدية أو نفسية أو تلك التي تتضمن تصرفاتهم ترويع للآخرين.