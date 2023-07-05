باستخدام طن ونصف مانجو.. انتعاشة سياحية على شواطئ الغردقة

تزامنا مع بدء موسم المانجو، نظمت فنادق الغردقة، مهرجان المانجو السنوي على الشواطئ، من أجل إدخال البهجة على السائحين، وانتعاش السياحة في المحافظة، وذلك بمشاركة الزائرين من مختلف الجنسيات، بحسب تصريحات رضا الدخاخني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة.

إقبال على مهرجان المانجو

وقال مصطفى الحفناوي، شيف عمومي بأحد فنادق الغردقة، إن المانجو من الفاكهة المحببة لدى السياح من المصريين والأجانب، موضحا أن مهرجان المانجو يلقى قبول وإعجاب السائحين المشاركين، موضحا أنهم حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يسهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي للغردقة.

مهرجان المانجو على شواطئ الغردقة المفتوحة

وأضاف مصطفى هباش، شيف عمومي بفندق سياحي بالغردقة، أن كمية المانجو المستخدمة وصلت إلى ما يقرب من طن ونصف، ويجرى استخدام المانجو الفريش وعصائر المانجو الطازجة وعمل تورتة المانجو بأشكال مختلفة وحلويات شرقية وغربية.