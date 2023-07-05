تفاصيل التقديم في معهد التمريض التابع لـ«الأوقاف».. اعرف الشروط والمصروفات

أعلنت وزارة الأوقاف، قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2023-2024 بالمعهد الفني للتمريض بنات نظام الخمس سنوات التابع لمستشفى الدعاة التي تقع في شارع شوبير – ميدان الحلمية – القاهرة.

وكشفت وزارة الأوقاف، وفق بيان لها، تفاصيل التقديم للمعهد الفني للتمريض بنات نظام الخمس سنوات التابع لمستشفى الدعاة، حيث يقبل الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها في ذات عام التقدم للعام الدراسي 2022-2023.

المعهد الفني للتمريض

وتختلف المصروفات الدراسية عند التقديم للمعهد الفني للتمريض بنات، حيث تدفع المصروفات على دفعتين، الأولى عند القبول والدفعة الثانية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

المصروفات الدراسية

الصف الأول الثانوي 8000 جنيه فقط.

الصف الثاني الثانوي 8000 جنيه فقط.

الصف الثالث الثانوي 8000 جنيه فقط.

الصف الرابع 10000 جنيه.

الصف الخامس 10000 جنيه فقط.

شروط القبول

1- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو الثانية.

2- أن تكون المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على الشهادة المذكورة.

3- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولا، على أن تكون الأولوية لمحافظة القاهرة، ثم اجتياز اختبار القدرات، وكشف الهيئة، والاختبار الشخصي والكشف الطبي.

4. تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (20 – 25) طالبة.

5- أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك.

6- تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة مصدقا عليه من ولي الأمر.

7- يشترط ألا تكون الطالبة متزوجة وألا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.