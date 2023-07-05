خريطة التوزيع الجغرافي لجميع مدارس التمريض للبنين والبنات في المنيا

تضم محافظة المنيا 12 مدرسة للتمريض، تابعة لوزارة الصحة والسكان، منها 6 للبنات تقبل الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023، حيث سيتم فتح باب التقديم لتلك المدارس يوم السبت المقبل 8 يوليو الجاري وحتي يوم 22 من نفس الشهر.

خريطة مدارس التمريض للبنين

وقال الدكتور محمد حسنين إبراهيم وكيل وزارة الصحة في المنيا، إن المحافظة تضم 12 مدرسة للتمريض تابعة لوزارة الصحة منها 6 للبنين وتقع في المناطق الآتية: أبا الوقف للبنين وتقبل الطلاب من مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار، مطاي للبنين وتقبل الطلاب من مركز مطاي، زهرة للبنين وتقبل قري مركزي المنيا وسمالوط، المنيا للبنين وتقبل بندر ومركز المنيا، إتليدم للبنين وتقبل طلاب مركز أبوقرقاص، الأشمونين للبنين وتقبل الطلاب من مركزي ملوي وديرمواس.

توزيع مدارس التمريض للبنات

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي بـمدارس التمريض الخاصة بالبنات تقع في الأماكن الآتية: العدوة للبنات وتقبل طالبات مركز العدوة، مغاغة للبنات وتقبل طالبات مركز مغاغة، بني مزار للبنات وتقبل طالبات مركز بني مزار، مطاي للبنات وتقبل طالبات مركز مطاي، المنيا للبنات وتقبل طالبات بندر وقري مركز المنيا، الفكرية للبنات وتقبل طالبات مركز أبوقرقاص.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن شروط وقواعد الإلتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، للعام الدراسي 2023-2024 مع الإلتزام بقواعد التنسيق ومنها أن يتم القبول للمجموع الأعلى، على أن يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

وسيتم الكشف الطبي للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض الثانوية الفنية من خلال القومسيون الطبي، ويتضمن كشف نظر، وباطنة، واختبار مخدرات، حيث يتم توقيع الكشف الطبي للطلاب المقبولين فقط، على ألا يعتبر الطالب مقبولاً إلا بعد انتهاء إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، بعدها يقدم الطالب الأوراق الأصلية.