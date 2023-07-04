 شروط الالتحاق بمدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة.. التقديم بدأ اليوم

بدأ، اليوم، التقديم للمدارس الفنية للتمريض، وفق الموعد المحدد من وزارة الصحة والسكان بإدارات التدريب في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة للجمهور، تستعرض «الوطن» شروط وقواعد الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2023-2024، والمعلنة من وزاة الصحة وجاءت على النحو التالي:

شروط التقديم لمدارس التمريض

- الالتزام بقواعد التنسيق بأن يتم القبول للمجموع الأعلى، ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

- الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها في نفس العام مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

- اجتيازاختبارات مستوى اللغة العربية، والإنجليزية، والتعامل مع الحاسب الآلي، بنسبة لا تقل عن 70% لكل مادة منهم.

- تفرغ الطالب للدراسة، بموجب إقرار منه بذلك مصدق عليه من ولي أمره.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة، حيث تتم إجراءات التنسيق والقبول بكل مركز على حدة، لتوطين كل طالب بمحافظته ولا يقبل طلاب من خارج المحافظة، مع عدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة والتي لا تزيد فى الفصل الواحد من 25 إلى 30 طالبا.

- اجتياز كشف الهيئة ويشمل الآتي:

الاختبار النفسي

قوة الملاحظة

اللباقة في الحديث

سرعة الاستجابة ورد الفعل

مهارات التواصل

المعلومات العامة

المظهر العام

سلامة النطق

التناسق بين الوزن والطول.

الكشف الطبي للراغبين في الالتحاق بالتمريض

ويجرى توقيع الكشف الطبي للطلاب المقبولين فقط بمدارس التمريض الثانوية الفنية، من خلال القومسيون الطبي بكل محافظة، ويتضمن الفحوصات الآتية:

كشف نظر

كشف باطني

اختبار مخدرات

ولا يعد الطالب مقبولاً إلا بعد انتهاء إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، وبعدها يقدم الطالب الأوراق الأصلية، خلال موعد نهائي تحدده مديرية الصحة التابع لها.