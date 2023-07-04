الأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس التمريض.. التقديم يبدأ اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء التقديم للالتحاق بمدارس التمريض 2023 اليوم، في إدارات التدريب بمديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن شروط التقديم بمدارس التمريض، كما يلي.

- الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى وثانية.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبناء المحافظة الحاصل منها على الشهادة

- إجراءات التنسيق والقبول بكل مركز إداري على حدة.

- لن يتم قبول طلاب من خارج المحافظة.

- لا تزيد الكثافة في الفصل الواحد عن 30 طالبا.

- التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب قرار منه بذلك مصدق عليه من ولي الأمر.

- اجتياز عدد من الاختبارات التي تشمل مستوى اللغة العربية والإنجليزية.

الأوراق المطلوبة للتقدم بمدارس التمريض

وحددت الوزارة مجموعة من الأوراق تقدم إلى الإدارات الصحية للالتحاق بمدارس التمريض، ومنها أصل الشهادة الإعدادية، و3 صور منها، وشهادة الميلاد الأصلية للطالب، و3 صور منها، و8 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء، وصورة لبطاقة ولي الأمر.