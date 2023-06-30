رابط التسجيل في مبادرة وزارة الأوقاف لتعلم اللغة العربية

أطلقت وزارة الأوقاف، مبادرة لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة من خلال تعريف أسرار اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهي لغة القرآن الكريم.

وكشفت وزارة الأوقاف، في بيان لها، تفاصيل مبادرة تعلم اللغة العربية (قواعد وأساسيات النحو والصرف والبلاغة والإملاء) من خلال الحضور الفعلي أو التعليم عن بعد.

مبادرة الأوقاف لتعليم القرآن

تأتى مبادرة تعليم اللغة العربية، وفقا لما ذكرته وزارة الأوقاف في بيان لها، على عدة مستويات كما يلي:

المستوى الأول: طلاب الثانوية العامة والأزهرية.

المستوى الثاني: الطلاب الجامعيون.

المستوى الثالث: الأئمة والواعظات.

المستوى الرابع: حملة المؤهلات العليا من غير الأئمة والواعظات.

رابط التسجيل في مبادرة لغة القرآن الكريم

وعلى الراغبين في المشاركة في مبادرة تعلم لغة القرآن الكريم» سرعة تسجيل رغباتهم على الرابط التالي من خلال الضغط هنا.

وتأتي المبادرة التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف، في عدة مراكز على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها مسجد النور بالعباسية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي الأماكن حسب أعداد الراغبين في المشاركة، وستكون الدراسة عبارة عن محاضرة واحدة لمدة ساعتين أسبوعيًّا لمدة ثلاثة أشهر للدورة الأولى.