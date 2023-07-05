نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. خطوات الحصول على الدرجات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، وذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في تمام الساعة الثانية مساءً، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لإعلان نتيجة جميع التخصصات بنظاميها، ونسب النجاح وأسماء الأوائل.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيجري إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، على موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني، بعد اعتمادها مباشرة من الدكتور رضا حجازي، لتكون متاحة لجميع الطلاب والتخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي»، ويمكن للطلاب الحصول على الدرجات في جميع المواد الدراسية.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم اليوم، كما يلي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات.

- الضغط على بوابة التعليم الفني.

- اختيار نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- اضغط على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- اختر النوعية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي ).

- اختيار النظام «السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية».

- ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اضغط على عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

ومن المقرر أن تحتفل وزارة التربية والتعليم، بأوائل الدبلومات الفنية بعد خلال المؤتمر الصحفي، الذي ينعقد اليوم، وإعلان نسب النجاح والتفاصيل الخاصة بالنتيجة، وسيجري تكريمهم لتفوقهم الدراسي هذا العام.