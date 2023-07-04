نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة دمياط برقم الجلوس.. خلال ساعات

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة دمياط برقم الجلوس، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحديدًا في أيقونة النتائج، إذ يترقب أولياء الأمور والطلاب إعلان النتيجة خلال مؤتمر صحفي كبير غدًا، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة دمياط

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة دمياط برقم الجلوس، لتكون متاحة هنا، لجميع المراحل، سواء التعليم التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي.

وقال إيهاب حمزة، مدير التعليم التجاري بمديرية التربية والتعليم بدمياط، لـ«الوطن»، إنه فور الانتهاء من الاعتماد بالوزارة سيتم تسليم نتيجة الدبلومات الفنية بمحافظة دمياط للمدارس.

وأضاف، أنه يمكن للطالب أو الطالبة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية محافظة دمياط 2023، من خلال المدرسة التي يلتحق فيها الطالب، سواء كانت تعليم تجاري أو صناعي أو زراعي، وذلك بعد إرسال كشوف الطلاب بالدرجات من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة دمياط

ومن المقرر وفقًا لوزارة التربية والتعليم، إعلان النتيجة خلال مؤتمر صحفي غدًا، إذ قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنه جرى الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية للنتيجة في المحافظات، تمهيدًا لاعتمادها من وزير التربية والتعليم.