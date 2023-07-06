إحالة 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الموسكي إلى المحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في منطقة الموسكي بالقاهرة، إلى المحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة الموسكي، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بوجود 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار بدائرة القسم.

التنقيب عن الآثار

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبيّن صحته، وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبيّن تورط بعض الأشخاص في التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

وبتقنين الإجراءات، جرى استهداف العقار المُشار إليه وأمكن القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار المُشار إليه «مستأجر لأحدهم»، وعُثر بداخله على حفرة بعمق 3 أمتار، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار، وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم إلى المحاكمة القانونية.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على الـ4 أشخاص المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في منطقة الموسكي بمحافظة القاهرة، أسفل أحد العقارات بدائرة القسم، يقول رامي ربيع مقلد المحامي والخبير القانوني، إنّهم سينطبق عليهم ما نص عليه «قانون حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983.

وأضاف ربيع، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ «كل من حفر خلسة أو أخفى الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من نقب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة».