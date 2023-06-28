«الداخلية» تضبط 4 أشخاص بتهمة النقيب عن الآثار في الجمالية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بتهمة النقيب عن الآثار في الجمالية، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل محل كائن بدائرة القسم.

وضبط 4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، في أثناء التنقيب عن الآثار داخل المحل المُشار إليه «ملك أحدهم»، وعُثر بداخله على حفرة بعمق 5 أمتار، كما ضبطت الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

واعترف المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.