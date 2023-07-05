تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في القاهرة 15 يوما

جدد قاضي المعارضات، حبس تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في منطقة الجمالية بالقاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المُحدد.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الجمالية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بوجود 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في محل تجاري بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبيّن صحته، وبعمل التحريات حول الواقعة تبيّن أنّ المتهمين حفروا حفرة في المحل بعمق 5 أمتار، وحين استشعر الجيران الخطر أبلغوا الشرطة فانتقلت قوة أمنية وألقت القبض عليهم، وتم ضبط أدوات الحفر.

وخضع المتهمون إلى تحقيقات النيابة العامة، واعترفوا بأنّ الحفرة الموجودة في المحل التجاري والتي عاينتها النيابة كان الغرض منها التنقيب عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على الـ6 أشخاص المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، في قطعة أرض زراعية، يقول رامي ربيع مقلد المحامي والخبير القانوني، إنّه سينطبق عليهم ما نص عليه «قانون حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983.

وأضاف ربيع، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ «كل من حفر خلسة أو أخفى الآثار بقصد التهريب سابقًا، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من نقب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة».