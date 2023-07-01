حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في القاهرة

قررت النيابة العامة حبس عصابة مكونة من 4 أفراد بتهمة التنقيب عن الآثار داخل محل تجاري في الجمالية، وتبين من التحقيقات أنهم حفروا حفرة داخل المحل بعق 5 أمتار، وعندما استشعر الجيران الخطر أبلغوا الشرطة فانتقلت قوة أمنية وألقت القبض عليهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة بعد ضبط أدوات الحفر.

اعتراف عصابة الجمالية

واعترف المتهمون خلال التحقيقات أن الحفرة الموجودة داخل المحل التجاري والتي عاينتها النيابة العامة كان الغرض منها التنقيب عن الآثار، ووفق حديث الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض أن عقوبة المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجمالية هي السجن المشدد.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وأضاف الخبير القانوني في حديثه للوطن أن القانون ينص على: «عقوبة من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجري أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة».

وتابع أن المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983:« أنه يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على الـ 5 ملايين جنيه».