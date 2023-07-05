الأولى على التعليم الزراعي تعيد أمجاد والدها بعد 31 سنة.. «تواصل مسيرته»

عمّت الفرحة منزل الطالبة نرمين حسن سيد أحمد البوهي، بمدرسة دسوق الثانوية الزراعية العسكرية قسم «هندسة زراعية واستصلاح أراضي»، بمحافظة كفر الشيخ، بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني الزراعي.

الطالبة نرمين: «كنت أذاكر 8 ساعات يوميا»

وأكدت الطالبة في تصريح لـ«الوطن»، أنّها كانت حريصة على تنظيم وقت مذاكرتها خلال العام الدراسي، وكانت تذاكر نحو 8 ساعات يوميا، ولوالديها دور كبير في تفوقها، حيث كانت لأمها التي تعمل مُعلمة لغة الإنجليزية الدور الأكبر في مساندتها طوال فترة الدراسة، وكانت تسعى بتنظيمها وقت المذاكرة والدراسة، والاستعداد الجيد للدروس العملية في المدرسة بجانب دور والدها المُعلم بنفس مدرستها وبنفس القسم حول كيفية الاستفادة من خبرته في ذلك المجال التعليمي.

والد الطالبة المتفوقة حصل على المركز الثالث في التعليم الفني الزراعي عام 1992

وأوضحت «نرمين»، أنّ والدها حسن سيد أحمد البوهي المُعلم بمدرسة دسوق الثانوية الزراعية العسكرية، سبق وأنّ حصل على المركز الثالث علي مستوى الجمهورية في التعليم الفني الزراعي عام 1992، وكان طالبا بنفس مدرستها، معربةً عن بالغ سعادتها بأنّ أعادت أمجاد أبيها وتفوقه العلمي بعد 31 عاما من حصوله على المركز المتقدم ضمن أوائل الجمهورية، في التعليم الفني الزراعي.

وذكرت أنّها بدأت مسيرتها في التفوق عندما كانت ضمن العشرة الأوائل على مستوى محافظة كفر الشيخ في الشهادة الإعدادية والتحقت بعد ذلك بالتعليم الفني الزراعي وفقًًا لاختيار أبيها، لافتة إلى أنها تتلحق بكلية التربية حرصا منها على مواصلة مسيرة والديها في التدريس.