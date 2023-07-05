نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم لجميع التخصصات

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم، ستكون متاحة في المدارس، اليوم التالي لاعتماد نتيجة إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وإعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بوابة مركز المعلومات «بوابة التعليم الفني».

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن لطلاب الدبلومات الفنية، جميع النوعيات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، عبر موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، والحصول على الدرجات الخاصة بكل مادة دراسية، والاستعلام عن أوائل الدبلومات الفنية في كل الأنظمة «الثلاث سنوات والخمس سنوات ومدارس التعليم المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية».

ووجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، بشأن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، صناعي وتجاري وفندقي وزراعي، الدور الأول للعام الدراسي الحالي، والمقرر أن تعتمد اليوم الأربعاء من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بإيفاد مندوب من المديرية بتفويض رسمي إلى لجان النظام والمراقبة التابع لها، لاستلام نتيجة امتحانات طلاب التعليم الفني بنظاميه الثلاث والخمس سنوات للدور الأول 2023، يوم الأربعاء 5 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه لا يتم فتح نتيجة الدبلومات الفنية أو إرسالها إلي الإدارات التعليمية إلا بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.