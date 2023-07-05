نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة القاهرة.. تُعلن بعد قليل

ساعات قليلة وينطلق مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات «زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي» لجميع الأنظمة «السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس»، وإتاحتها للطلاب على الموقع الخاص بالوزارة في كل المحافظات عن طريق إدخال رقم الجلوس.

ويمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة القاهرة، عن طريق رابط مخصص لذلك، أعلنته وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة القاهرة

ويمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة القاهرة، من خلال الضغط هنا.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ونسب النجاح لكل تخصص وأوائل الدبلومات الفنية، في الساعة الثانية ونصف اليوم الأربعاء.

عدد طلاب الدبلومات الفنية

ووسيتم إعلان رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها رسميا من الوزير من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأدى الامتحانات 715 ألفًا و432 طالبًا وطالبة في 2542 لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، التي عُقدت في الفترة من 27 مايو وحتى 8 يونيو، وفق بيان وزارة التربية والتعليم.