هل يمكن إضافة الزوجة إلى بطاقة التموين؟.. مصدر: لم يتحدد حتى الآن

يكثر السؤال بين أصحاب البطاقات التموينية الراغبين في إضافة زوجاتهم غير المدرجين في منظومة الدعم إلى بطاقة التموين، من أجل زيادة المقررات السلعية للبطاقة مع زيادة حصة الأسرة من الخبز المدعم، خاصة مع توقف إضافة الزوجة على بطاقة التموين منذ أكثر من عام ونصف، ضمن إجرءات ضبط منظومة الدعم التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

إضافة الزوجة على بطاقة التموين

وأوضح مصدر في وزارة التموين، أن موعد إضافة الزوجة على بطاقة التموين لن يتحدد حتى الأن، مؤكدا عدم توافر الخدمة لدى أي مكتب تمويني أو عبر أي منصة رقمية من المنصات التي تقدم خدمات التموين إلكترونيا.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ عودة إضافة الزوجة على بطاقة تموين زوجها، يلزمه صدور قرار من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فضلا عن أهمية توافر أولا مخصصات مالية إضافية لتوفير الدعم الإضافي اللازم لإضافة الزوجة غير المقيدة لأول مرة على البطاقات.

منظومة الدعم التمويني

وأشار المصدر، إلى أنّ الدعم التمويني حاليا يخدم 64 مليون مواطن مستفيد من السلع التموينية ومدرجين على 23 مليون بطاقة، بواقع 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة حتى الفرد الرابع، و25 جنيها شهريا بدءا من الفرد الخامس.